Протурецкие боевики обстреляли спецназ США на севере Сирии

Одна из повстанческих группировок напала на американских военнослужащих, которые помогают курдам воевать с местными джихадистами

На севере Сирии с преимущественно курдским населением около города Манбидж 29 августа произошел бой между спецназом США и протурецкими боевиками из повстанческого альянса "Щит Евфрата". Об этом сообщило турецкое агентство Hurriyet, информация подтверждается Пентагоном и сообщениями местных жителей в Twitter.

По данным Минобороны США, обошлось без потерь как со стороны американцев, так и в группировке Свободной сирийской армии.

Как сообщил у себя в Facebook эксперт-востоковед Илья Куса, "ни для кого не секрет, что там находится небольшой контингент американских войск, которые помогают курдам и были размещены там для сдерживания турецких войск. Отряды подошли к северо-западному пригороду и там напали на американских военных, которые были в униформе без опознавательных знаков, естественно".

По неподтвержденным данным, вследствие боя трое боевиков убиты, двое ранены, о потерях среди солдат США ничего не сообщается.

Спикер антитеррористической коалиции полковник Райан Диллон заявил, что американцы "открыли ответный огонь". По его словам, руководство коалиции направило ноту протеста Анкаре, требуя повлиять на боевиков.

Инцидент произошел в тот же день, когда в Турцию на переговоры с местным коллегой и президентом Реджепом Эрдоганом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.

Место инцидента на карте региона:





Американский спецназ дислоцирован на севере Сирии по программе поддержки США курдов, которые воюют с террористами Исламского государства. Ранее в 2017 году Вашингтон принял решение перестать поставлять оружие вооруженным группировкам сирийской оппозиции, после чего часть из них стала более лояльной Турции.

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