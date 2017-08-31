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В Турции на пути проезда автобуса взорвался мусорный бак

31.08.2017 10:24
Один человек находится в критическом состоянии в больнице
В Турции на пути проезда автобуса взорвался мусорный бак
Фото: hurriyetdailynews.com

Сегодня восемь человек получили травмы в результате взрыва на пути проезда тюремного автобуса в турецкой провинции Измир. Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Взрыв произошел в контейнере для мусора при прохождении тюремного автобуса в районе Буджа.

Один человек находится в критическом состоянии. Пострадавших госпитализировали.

По факту инцидента начато расследование.

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