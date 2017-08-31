Санкциям вопреки: Венесуэла направит США гуманитарную помощь

Средства на восстановление пострадавшего от урагана Харви штата Техас выделит "дочка" венесуэльского нефтяного концерна со штаб-квартирой в Хьюстоне

Венесуэла собирается передать пострадавшим от урагана Харви регионам США гуманитарную помощь. Об этом 30 августа заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса, передает агентство Deutsche Welle.

По его словам, сумма помощи составит около $5 млн. Средства на такую сумму городским властям Хьюстона и других пострадавших регионов США предоставит преддефолтная компания Citgo из венесуэльского нефтегазового концерна PDVSA. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне.

Арреаса заверил, что фонд помощи для "строительства и восстановления жилья" также будет обеспечен за счет доли от продаж нефтеперерабатывающей компании Citgo. "Каждый гражданин США, который поедет на автозаправку и наполнит бак бензином Citgo, внесет свой вклад в восстановление пострадавших регионов", - заявил глава МИД Венесуэлы.

Ранее Citgo пожертвовал $500 тысяч на инаугурацию президента США Дональда Трампа.

Как отмечает агентство, в ноябре 2016 года в качестве залога за один из кредитов Москвы Венесуэла предоставила 49,9% акций Citgo Роснефти. Стоимость компании составляет около $8 млрд, но она сама является должником и в случае банкротства Венесуэлы перейдет к Роснефти. "Однако, вероятнее всего, она подпадет под действие санкций США", - добавили в DW.





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