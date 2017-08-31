В США на затопленном от урагана Харви химзаводе прогремели взрывы

Дороги, ведущие в опасную зону, заблокированы: помимо всего прочего, в хранилищах фабрики находятся большие объемы метилпропана и диоксида серы

На химзаводе города Кросби на юге американского штата Техас, пострадавшего от урагана Харви, около 02:00 по местному времени произошли два взрыва: над территорией предприятия поднимается черный дым. Об этом сообщает пресс-служба компании Arkema, которой принадлежит фабрика химикатов.

Вследствие инцидента пострадал заместитель шерифа - надышался химических паров. Его госпитализировали. Также в больницу обратились еще девять человек.

Ранее в округе из 2,5-километровой зоны была проведена эвакуация, людей вывезли из 300 близлежащих домов. Дороги, ведущие в опасную зону, заблокированы.









Фото: twitter.com/JanelleKHOU

"Взрыв или пожар уже не предотвратить", - за несколько часов до инцидента предостерегал гендиректор компании Arkema Рич Роу.

Сотрудники компании предупредили, что органические пероксиды и другие химикаты хранятся в нескольких помещениях на территории завода, потому исключить следующие взрывы невозможно. По их словам, лучше всего сейчас не пытаться тушить пожары, а дать химикатам полностью выгореть.

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На обесточенном заводе с персоналом в количестве 57 человек производят органические пероксиды, которые должны храниться при низкой температуре. Доступ к хранилищам затруднен из-за затопления, однако часть химикатов сотрудники завода смогли переместить в контейнеры, которые охлаждаются за счет работы дизель-генераторов.

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Харви - тропический циклон, вызвавший катастрофические наводнения в юго-восточной части штата Техас. Первый крупный ураган в месте выхода на берег в США, сильнейший в Мексиканском заливе после урагана Рита в 2005 году. В Хьюстоне выпало рекордное количество осадков - 75 сантиметров за сутки.

По состоянию на полдень 28 августа по местному времени на территории, где расположены объекты Arkema, выпало более 100 см осадков. Сейчас на заводе уровень воды - около 2 м, добраться туда можно только на лодке.

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