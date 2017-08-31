В Стокгольме неизвестный с ножом напал на полицейских

В результате атаки ранен офицер полиции

В Стокгольме на площади Медборгарплацен вооруженный ножом мужчина напал на патруль полицейских и ранил одного из них в шею. Об этом сообщает издание The Local.

Инцидент произошел сегодня, 31 августа, около 11:40 по киевскому времени. Одного человека в результате арестовали.

Травмы офицера полиции не являются опасными для жизни.

7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. По данным шведских правоохранитей, в результате теракта четверо человек погибли, еще 15 получили травмы.

Читайте также: Лоукост-терроризм: история автотеррора в ЕС и как его избежать

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.