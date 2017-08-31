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В Стокгольме неизвестный с ножом напал на полицейских

31.08.2017 14:08
В результате атаки ранен офицер полиции
В Стокгольме неизвестный с ножом напал на полицейских
Фото: EPA

В Стокгольме на площади Медборгарплацен вооруженный ножом мужчина напал на патруль полицейских и ранил одного из них в шею. Об этом сообщает издание The Local.

Инцидент произошел сегодня, 31 августа, около 11:40 по киевскому времени. Одного человека в результате арестовали.

Травмы офицера полиции не являются опасными для жизни. 

7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. По данным шведских правоохранитей, в результате теракта четверо человек погибли, еще 15 получили травмы.

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