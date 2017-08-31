Студию российского режиссера забросали "коктейлями Молотова"

Инцидент произошел сегодня ночью, пострадавших нет

В Петербурге неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание, где располагается офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщают российские РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУМВД.



"В дом 12 по набережной Крюкова канала в 03:30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено" - отмечается в сообщении.

Правоохранители начали проверку. Сам режиссер заявил, что еще не слышал об инциденте.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации "Христианское государство - Святая Русь", которая требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма Учителя "Матильда". В Кремле их назвали "анонимными экстремистами".

22 августа в России силовики задержали режиссера Кирилла Серебренникова.





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