Запад-2017: РФ будет отрабатывать защиту от гибридной войны

Минск обнародовал сценарий маневров, которые будут применяться в ходе совместных учений с РФ

В Польше заявили, что страна-агрессор РФ в ходе совместных с учений Запад-2017 будет отрабатывать защиту от гибридной войны. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на материал польского издания Dziennik. Gazeta Prawna.

"Планы указывают, что Россия и Беларусь будут упражняться в защите от повторения российской агрессии в украинском Донбассе. Речь идет о кризисной ситуации, связанной с ростом активности нелегальных вооруженных группировок, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. Причиной конфликта должна быть дестабилизация Беларуси Западом и "попытки ухудшение отношений между субъектами союзного государства", - отмечается в сообщении.

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Минск обнародовал сценарий маневров, которые будут применяться в ходе совместных учений с РФ, среди симулированных противников будет Польша.





"Мы не предусматриваем наступления, но нельзя исключить, что, например, какой-то батальон" перепутает дорогу "и пересечет границу, испытывая нашу реакцию", - сказал вице-министр обороны Литвы Витаутас Умбрасас.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер

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