В США женщины в одежде монахинь пытались ограбить банк
31.08.2017 18:13
Грабительниц разыскивает ФБР
Фото: fbi.gov
В городе Теннерсвиль, штат Пенсильвания, США, две женщины пытались ограбить банк, переодевшись монахинями. Их разыскивает ФБР, сообщает ВВС.
Согласно сообщению, одна из женщин, угрожая пистолетом, требовала деньги.
Обе грабительницы были одеты в черные сутаны монахинь и соответствующие головные уборы, а также солнцезащитные очки.
Они скрылись после того, как один из кассиров включил сигнал тревоги.
Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева приговорил уроженца Херсона, который совершил два нападения на банки в Оболонском районе Киева, к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
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