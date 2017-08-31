В США женщины в одежде монахинь пытались ограбить банк

Грабительниц разыскивает ФБР

В городе Теннерсвиль, штат Пенсильвания, США, две женщины пытались ограбить банк, переодевшись монахинями. Их разыскивает ФБР, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, одна из женщин, угрожая пистолетом, требовала деньги.

Обе грабительницы были одеты в черные сутаны монахинь и соответствующие головные уборы, а также солнцезащитные очки.

Они скрылись после того, как один из кассиров включил сигнал тревоги.

Как сообщалось ранее, Оболонский райсуд Киева приговорил уроженца Херсона, который совершил два нападения на банки в Оболонском районе Киева, к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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