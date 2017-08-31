В КНДР приговорили к смерти четверых журналистов Южной Кореи
Власти КНДР заочно приговорили к смертной казни четырех южнокорейских журналистов. Об этом говорится в обнародованном постановлении суда Пхеньяна, сообщает Deutsche Welle.
Высшая мера наказания журналистам вынесена за рецензию на книгу о Северной Корее. В КНДР заявили, что эти рецензии "серьезно оскорбили достоинство Корейской Народно-Демократической Республики".
Согласно решению суда Пхеньяна, приговоры должны быть приведены в исполнение в любое время и в любом месте "без дальнейших разбирательств".
Осужденные в КНДР журналисты находятся в Южной Корее.
28 июня Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бен Хо.
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