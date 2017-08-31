Польша на месяц ограничит воздушное пространство на границе с РФ
Польша с 1 по 30 сентября ограничит воздушное движение для гражданских самолетов на северо - востоке и востоке страны, вблизи границ с Россией и Беларусью. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования ВС Польши Пьотр Валатек, передает Укринформ.
"Ограничения должны создать условия для безопасного выполнения полетов в этом районе государственной авиацией", - сообщил Валатек.
Он также отметил, что остальные причины ограничения полетов - засекречены.
Район ограничения полетов - 30 км от границы в глубь страны до высоты 2 тыс м.
Валатек уточнил, что запрет не будет касаться пассажирских самолетов и самолетов спасательной авиации. В основном, запрет касается небольших спортивных и частных самолетов.
Ранее сегодня глава Министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что усиление безопасности Восточной Европы - это на сегодняшний день ключевое задание.
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