США требуют закрыть российское консульство в Сан-Франциско

Также Госдеп потребовал сократить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке

Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении Госдепа.



В заявлении отмечается, что сокращение дипломатическом миссии США в РФ "необоснованно и наносит ущерб общим отношениям между странами".

"В духе паритета, на который ссылаются россияне, мы требуем от российского правительства закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти закрытия должны быть выполнены ко 2 сентября", - сказано в заявлении.

Теперь каждая из сторон будет иметь по три консульства.

8 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.

30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.

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