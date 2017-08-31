США требуют закрыть российское консульство в Сан-Франциско
Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
В заявлении отмечается, что сокращение дипломатическом миссии США в РФ "необоснованно и наносит ущерб общим отношениям между странами".
"В духе паритета, на который ссылаются россияне, мы требуем от российского правительства закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти закрытия должны быть выполнены ко 2 сентября", - сказано в заявлении.
Теперь каждая из сторон будет иметь по три консульства.
8 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.
30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.
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