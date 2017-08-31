В парижском общественном парке открыли зону для нудистов
На окраине Парижа, в общественном парке на территории Венсенского леса открыли зону для нудистов. При этом власти заявили, что не потерпят проявлений эксгибиционизма и вуайеризма, сообщает ВВС.
Согласно сообщению, по размеру зону можно сравнить с футбольным полем. Она будет работать до 15 октября.
"Власти предупредили, что не потерпят там проявлений эксгибиционизма и вуайеризма. На входе вывесят правила поведения", - сказано в сообщении.
"Мы делаем это в рамках нашего непредвзятого подхода к использованию общественных пространств Парижа", - сказала заместитель мэра Пенелопа Комитес, которая ответственна за парки французской столицы.
При этом туристов о специальной зоне в парке будут предупреждать вывески и знаки.
Но есть и те, кто раскритиковал инициативу. В частности, один из местных политиков назвал идею о нудистской зоны безумием.
Агентство отмечает, что у парижан уже есть общественный бассейн, где они могут плавать голышом три раза в неделю.
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