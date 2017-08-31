Венгрия требует от ЕС компенсировать деньги за стену на границе
Венгрия потребовала от Европейского Союза компенсировать деньги за строительство пограничной стены на на южных рубежах ЕС. Об этом говорится в письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, передает Deutsche Welle.
Будапешт требует от Брюсселя компенсации €400 млн - это половина средств, потраченных на строительство стены.
"Если мы говорим о европейской солидарности, то мы должны говорить и об охране границ и тогда солидарность должна быть реализована на практике. Поэтому Евросоюз должен взять на себя часть расходов", - заявил глава аппарата Орбана Янош Лазар.
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