Венгрия требует от ЕС компенсировать деньги за стену на границе

Будапешт требует от Брюсселя компенсации €400 млн

Венгрия потребовала от Европейского Союза компенсировать деньги за строительство пограничной стены на на южных рубежах ЕС. Об этом говорится в письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, передает Deutsche Welle.



Будапешт требует от Брюсселя компенсации €400 млн - это половина средств, потраченных на строительство стены.

"Если мы говорим о европейской солидарности, то мы должны говорить и об охране границ и тогда солидарность должна быть реализована на практике. Поэтому Евросоюз должен взять на себя часть расходов", - заявил глава аппарата Орбана Янош Лазар.

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