В Польше возле границы с РФ найден поврежденный беспилотник
В Польше на частном участке недалеко от Кентшина (Варминьско-Мазурское воеводство) в 30 километрах от польско-российской границы был обнаружен поврежденный дрон, сообщили в Пограничной службе, передает Радио Польша.
Кому принадлежит беспилотник на данный момент неизвестно.
Спикер Пограничной службы Мирослав Александрович сообщил, что расследование о падении беспилотника ведет окружная прокуратура в Ольштине, передает Polsat News.
По данным польских СМИ, на беспилотнике были надписи на русском языке. Сейчас его изучают военные и гражданские эксперты.
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