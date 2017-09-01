В Германии готовятся к аварии на атомной электростанции в Бельгии

На случай ЧП власти приграничного города Аахен раздадут жителям таблетки с йодистым калием

Власти немецкого города Аахен, расположенном на границе с Бельгией, готовится выдавать местным жителям таблетки с йодом в случае аварии на бельгийской атомной электростанции Тианж. Об этом сообщает The Associated Press.



Местные чиновники получили разрешение от правительства земли Северный Рейн-Вестфалия распределить таблетки как меры предотвращения рака щитовидной железы в случае радиоактивного загрязнения в случае аварии на АЭС, которая расположена менее чем в 70 км.

С пятницы до 15 ноября люди, моложе 46 лет, могут подать онлайн заявку на получение купона на таблетки с йодом, которые они могут бесплатно приобрести в аптеках.



Германия планирует отключить все свои ядерные реакторы к 2022 году и уже закрыла свои самые старые заводы.



В 2016 году на корпусах блоков некоторых бельгийских АЭС были обнаружены многочисленные трещины. Немецкие экологи призвали бельгийских атомщиков решить эту проблему и временно отключить два реактора АЭС.

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