Трагедия в Княжичах: ГПУ готовит вручение еще восьми подозрений

Генпрокуратура уже сообщила о подозрении троим сотрудникам полиции

Генпрокуратура готовит вручение еще восьми подозрений по делу о перестрелке в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пять сотрудников полиции. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.



"По факту убийства 5 работников МВД в с. Княжичи, превышения власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДа Курте. Планируется вручение еще 8 подозрений", - сказал Луценко.