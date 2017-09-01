Трагедия в Княжичах: ГПУ готовит вручение еще восьми подозрений
Генпрокуратура готовит вручение еще восьми подозрений по делу о перестрелке в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пять сотрудников полиции. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"По факту убийства 5 работников МВД в с. Княжичи, превышения власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДа Курте. Планируется вручение еще 8 подозрений", - сказал Луценко.
4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Броварского района в Киевской области в результате проведения спецоперации по задержанию преступной группы грабителей погибли пятеро сотрудников Нацполиции. Официальная версия гласит, что правоохранители по ошибке открыли огонь друг против друга.
По факту гибели силовиков прокуратура Киевской области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК - убийство.
Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации в Княжичах.
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