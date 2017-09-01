Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии

Такое решение принял президент Трамп. Власти США на прекращение работы дали двое суток

Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"С 1-го сентября с.г. Генеральное консульство России в Сан-Франциско прекращает прием посетителей по всем консульским вопросам", - говорится в сообщении.



Россия заявляет, что закрытие ведомства "является очередным недружественным шагом со стороны американских властей".



"Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства - двое суток", - сказано на сайте.



РИА Новости писало, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско и дипломатических учреждений в Вашингтоне и Нью-Йорке принимал Дональд Трамп.



"Да, это решение принял президент", - сказала она на брифинге.



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