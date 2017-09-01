Ураган Харви: Трамп пожертвует миллион долларов из своих денег
Президент США Дональд Трамп пожертвует один миллион долларов из своих личных денег для восстановления городов после урагана Харви. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает CNN.
"Как я уже сказала, он пообещает, вероятно, один миллион долларов из своих личных денег, чтобы помочь людям из Техаса и Луизианы", - сказала Сандерс.
По ее словам, президент пока не решил, на счета какой организации он переведет деньги. Пресс-секретарь заявила, что Трамп просил ее узнать у журналистов во время брифинга, каким организациям больше всего необходима помощь, поскольку они освещали деятельность различных групп и их усилия по оказанию помощи.
В городе Корпус-Кристи, в американском штате Техас вследствие урагана Харви без электричества остались 155 тысяч человек.
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