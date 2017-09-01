Ураган Харви: Трамп пожертвует миллион долларов из своих денег

Президент пока не решил, на счета какой организации он переведет средства

Президент США Дональд Трамп пожертвует один миллион долларов из своих личных денег для восстановления городов после урагана Харви. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает CNN.



"Как я уже сказала, он пообещает, вероятно, один миллион долларов из своих личных денег, чтобы помочь людям из Техаса и Луизианы", - сказала Сандерс.



По ее словам, президент пока не решил, на счета какой организации он переведет деньги. Пресс-секретарь заявила, что Трамп просил ее узнать у журналистов во время брифинга, каким организациям больше всего необходима помощь, поскольку они освещали деятельность различных групп и их усилия по оказанию помощи.

В городе Корпус-Кристи, в американском штате Техас вследствие урагана Харви без электричества остались 155 тысяч человек.

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