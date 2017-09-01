Госдеп предупредил американцев об угрозе будущих терактов в ЕС

Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года

Госдепартамент США предупредил граждан страны о том, что на территории Европы существует угроза будущих террористических нападений и в связи с этим призывает быть настороже в местах массового скопления людей. Об этом свидетельствует официальное заявление Государственного департамента США.

"Последние происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии, получившие широкую огласку, свидетельствуют о том, что Исламское государство (ИГ) и Аль-Каида, а также их пособники имеют возможность планировать и совершать теракты в Европе", - говорится в сообщении.



Ведомство предупреждает, чтоб граждане США всегда были настороже того, что "сторонники терроризма или саморадикализованные экстремисты могут проводить атаки с небольшим или без предупреждения".



"Это предупреждение истекает 30 ноября 2017 года", - также сказано.



Вчера, 31 августа 2017 года, полиция Каталонии признала, что за несколько месяцев до теракта в Барселоне получала информацию из разных источников о возможности нападений на бульваре Ла Рамбла, однако, по словам правоохранителей, предупреждения были из источников "с низким уровнем авторитетности".



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