КНДР: С Америкой нельзя решать вопросы вежливо, нужны действия

Пхеньян "всецело отвергает заявление Совбеза ООН, посягающее на суверенное право КНДР на самооборону", говорится в сообщении ЦТАК

Северная Корея не приемлет заявление Совета безопасности ООН, которым осуждается последний по счету запуск баллистической ракеты армии КНДР, и будет продолжать развивать ракетную программу независимо от недовольства других стран. Такое заявление северокорейского МИД цитирует рупор пропаганды КНДР - Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы полностью отвергаем заявление Совбеза ООН, посягающее на наше суверенное право на самооборону", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что "время разговоров с Северной Кореей закончилось". Сегодня Пхеньян ответил таким заявлением: "С Америкой невозможно решать вопросы в вежливых словах, нужно продемонстрировать действия".

КНДР также обвинила Вашингтон в том, что проведением учений войск США и Южной Кореи "Ulchi - Freedom Guardian" он "отказался от инициативы Пхеньяна" по деэскалации. Режим в Северной Корее вновь заявил, что "марионетки империалистов" в Сеуле якобы не имеют права призывать к диалогу с Пхеньяном, так как "должны сначала понять, кто настоящий враг".

Кроме того, ЦТАК сообщил, что члены молодежного крыла путинской Единой России 22 августа "посетили миссию КНДР в РФ по случаю 15-летия визита Ким Чен Ира на российский Дальний Восток и возложили цветы перед картиной, изображающей Ким Чен Ира с Ким Ир Сеном".

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8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.





В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР, запущенная под присмотром диктатора Ким Чен Ына, пролетела над Японией и упала около Хоккайдо. Ын назвал это "прелюдией" перед запуском ракет в сторону Гуама.





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