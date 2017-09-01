США готовы выдать Панаме ее бывшего президента

Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли на родине обвиняется в шпионаже за политическими соперниками

Федеральный судья в Майами решил, что бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли должен быть экстрадирован на родину, где ему должны предъявить обвинения в коррупции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Экс-президента Панамы подозревают в том, что он незаконно организовал кампанию за счет государства, чтобы шпионить за политическими соперниками.

Судья посчитал, что Панама предоставила достаточно доказательств вины Мартинелли. "Имеются разумные основания полагать, что он виновен во всех или некоторых преступлениях, в которых его обвиняют", - говорится в решении суда.

Решение о выдаче Мартинелли примет Государственный департамент США, и в Госдепе уже заявили, что поддерживают решение суда.

Мартинелли опроверг обвинения и планирует обжаловать приказ о выдаче. Он также ищет политического убежища.

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