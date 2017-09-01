Миграционный указ в США: иностранцы смогут повторно получить визу

Всем иностранцам, которые лишились права на въезда в США, правительство будет содействовать при повторной подаче документов на визу

Иностранные граждане, лишившиеся права въезда в США в результате антиимиграционного указа президента Дональда Трампа, теперь получат от правительства помощь при повторной подаче документов на визу. Об этом сообщает агентство Голос Америки.

Таким стало решение по судебному иску, который инициировали два иракца, работавшие на США в Ираке.

Все лишившиеся права въезда в США иностранцы смогут в течение трех месяцев повторно подать документы на визу при содействии американского министерства юстиции. Об этом им сообщит правительство в соответствии с соглашением, которое заключили адвокаты по защите гражданских прав с администрацией Трампа.

В обмен на это истцы согласились снять обвинения.

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