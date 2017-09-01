Черное 1 сентября Ирана: перевернулся автобус, погибли школьницы

На юге ближневосточной страны по невыясненным причинам произошла трагедия - в ДТП погибли девочки-школьницы

В провинции Фарс на юге Ирана сегодня, 1 сентября, перевернулся перевозивший девочек-школьниц автобус. Об этой трагедии со ссылкой на данные местных СМИ сообщает китайское агентство Xinhua.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли не менее 12 детей. 33 получившие травмы девочки госпитализированы.

Автобус ехал из соседней провинции Хормозган.

По какой причине произошла авария, не сообщается.

Провинция Фарс на карте Ирана:

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