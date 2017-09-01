Путин: Мы с КНР создали дорожную карту для Корейского полуострова

Одними только санкциями и угрозами милитаризацию Северной Кореи не остановить, заявил президент подсанкционной Российской Федерации

В Кремле считают ведущими в никуда попытки США, союзников и стран-соседей Северной Кореи давлением остановить ракетно-ядерные разработки Пхеньяна. Об этом говорится в статье президента государства-оккупанта России Владимира Путина, которую опубликовал сайт Кремля.

"Не могу обойти вниманием и ситуацию на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта. По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", - заявляет российский лидер.

Путин уверен, что проблемы региона следует решать "путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий".

"Вместе с китайскими коллегами мы разработали дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности", - заверил президент РФ, добавив, что "провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика - это путь в никуда".

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8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.





В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР, запущенная под присмотром диктатора Ким Чен Ына, пролетела над Японией и упала около Хоккайдо. Ын назвал это "прелюдией" перед запуском ракет в сторону Гуама. ВВС Южной Кореи в ответ отработали "бомбардировку ставки Ына".





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