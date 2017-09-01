В Южной Корее не намерены размещать ядерное оружие США

В администрации президента Южной Кореи заявили, что власти страны поддерживают политику нераспространения ядерных вооружений в мире

В Южной Корее отказалась размещать ядерное оружие США на своей территории для сдерживания вооруженных провокаций Северной Кореи. Об этом сообщает издание The South Korea Herald.

"Мы никогда не думали о том, что должны разместить ядерные активы США... Правительство уважает мировой режим ядерного нераспространения и продолжает вести всю свою политику в этих рамках", - заявили в администрации президента Южной Кореи.

Возможность размещения американского ядерного оружия в стране обсуждал ранее министр обороны Кореи Сон Ен Му во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Но в администрации президента Кореи отметили, что министр обороны "всего лишь упомянул ядерные вооружения, обсуждая способы обуздать ядерные и ракетные провокаций" КНДР.

"Он не сделал никаких замечаний, в которых бы выразил желание разместить тактическое ядерное оружие", - подытожил представитель президента.

28 августа 2017 года сообщалось, что по данным разведки Южной Кореи на территории Северной Кореи идет подготовка к шестому испытанию ядерной бомбы - его могут приурочить к одному из праздников КНДР.

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