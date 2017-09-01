Молдова не пустила ехавших в Приднестровье делегатов из России

Приднестровские сепаратисты назвали такие действия официального Кишинева "отказом от обязательств в рамках договоренностей переговорного процесса"

Поддерживаемые Кремлем приднестровские сепаратисты заявили, что власти Молдовы не пустили в страну делегатов из России и самопровозглашенной Южной Осетии, ехавших в непризнанную ПМР "по приглашению руководства республики". Об этом говорится в сообщении на сайте так называемого МИД Приднестровья.

Отмечается, что, в частности, молдавские пограничники запретили въезд президенту Коллегии военных экспертов РФ, почетному главе Общероссийского союза кадетских объединений Александру Владимирову, членам делегации югоосетинских сепаратистов, помощнику исполнительного директора правления фонда Русский мир Всеволоду Железнову.

Кроме того, в Тирасполе выразили "особую озабоченность" запретом на въезд в Молдову "гражданину Приднестровья", так называемому представителю псевдопарламента ПМР в РФ Ольге Гукаленко.

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В так называемом МИД отметили, что считают данные действия официального Кишинева "отказом от обязательств, взятых молдавской стороной в рамках договоренностей переговорного процесса" и "чрезвычайно опасным прецедентом, критически повышающим градус напряженности в отношениях сторон".

Также сепаратисты заявили, что направили соответствующее обращение в адрес властей Молдовы и всех участников переговоров по урегулированию приднестровского конфликта в формате 5+2.

2 августа 2017 года Молдова объявила персоной нон грата вице-премьер-министра России Дмитрия Рогозина.

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