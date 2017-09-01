Пхеньян близок к созданию межконтинентальной ракеты - МИД Франции

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан призвал международное сообщество "сделать все" для ужесточения санкций Совбеза ООН против Северной Кореи

В ближайшие месяцы Северная Корея получит возможность запускать баллистические ракеты на большие расстояния. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает агентство Reuters.

"Ситуация чрезвычайно серьезная... мы видим, что Северная Корея ставит ставит перед собой задачу уже завтра создать ракеты, которые смогут переносить ядерное оружие. Через несколько месяцев это станет реальностью", - сказал он.

Глава МИД Франции призвал коллег "сделать все" для введения нового пакета санкций Организации Объединенных Наций против КНДР и призвал главного торгового партнера Пхеньяна Пекин обеспечить их соблюдение.

"Северная Корея должна найти путь к переговорам. Она должна быть дипломатически активной", - добавил Ле Дриан.

10 августа 2017 года Европейский Союз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, в том числе государственного внешнеторгового банка КНДР.

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