Новая угроза: на восточное побережье США надвигается ураган Ирма

В Атлантическом океане сформировался новый мощный ураган

Со стороны Атлантического океана в сторону США надвигается ураган Ирма. Об этом сообщает агентство Голос Америки.

Шторм Ирма достиг статуса урагана утром в четверг, а к вечеру усилился до урагана третьей категории, которая характеризуется стабильной скоростью ветра более 177 км в час.

Ураган находится на ранней стадии, поэтому метеорологи дают несколько противоречивые прогнозы о потенциальном маршруте и мощности Ирмы.

По последним данным Всемирной системы прогнозирования (Global Forecast System), Ирма может набрать силу и обрушиться на восточное побережье США к 9 сентября.

Пока неясно, затронет ли ураган территорию штатов Северная и Южная Каролина и северо-восток США или же останется над океаном.

Особое беспокойство ураган вызывает у жителей южной и восточной части Соединенных Штатов на фоне недавнего урагана Харви, который обрушил на Хьюстон и его окрестности рекордное количество осадков, оставив десятки тысяч человек без крыши над головой.

31 августа 2017 года на химзаводе города Кросби на юге американского штата Техас, пострадавшего от урагана Харви, произошли два взрыва. Вследствие инцидента пострадал заместитель шерифа, который надышался химических паров. Его госпитализировали. Также в больницу обратились еще девять человек.

Смотрите также: Что натворил ураган Харви в Техасе: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.