Последствия урагана Харви: В США повреждено около 100 тысяч домов

Белый дом попросит Конгресс предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим

В результате урагана Харви и наводнения, которое он вызвал, в южных штатах США повреждены около 100 тысяч домов. Об этом сообщил советник министерства внутренней безопасности США Том Боссерт, передает служба Би-би-си.

По его словам, Белый дом попросит Конгресс США предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих из которых нет страховки.

Президент США Дональд Трамп пообещал выделить $1 млн из собственных средств.

В результате урагана погибли по меньшей мере 33 человека. Ранее рчевидец снял на видео последствия взрывов на затопленном химзаводе Arkema в городе Кросби, штат Техас, США.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.