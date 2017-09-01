Последствия урагана Харви: В США повреждено около 100 тысяч домов
В результате урагана Харви и наводнения, которое он вызвал, в южных штатах США повреждены около 100 тысяч домов. Об этом сообщил советник министерства внутренней безопасности США Том Боссерт, передает служба Би-би-си.
По его словам, Белый дом попросит Конгресс США предоставить экстренное финансирование, чтобы помочь пострадавшим, у многих из которых нет страховки.
Президент США Дональд Трамп пообещал выделить $1 млн из собственных средств.
В результате урагана погибли по меньшей мере 33 человека. Ранее рчевидец снял на видео последствия взрывов на затопленном химзаводе Arkema в городе Кросби, штат Техас, США.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:19
-
14:38
-
14:14
-
13:23
-
13:19