В Италии сгорела часть леса, посаженного в честь Муссолини

В ясную погоду буквы DVX, в форме которых высажены деревья, можно было увидеть даже в Риме

Лес в Италии, где деревья высажены в форме букв DVX ("Муссолини вождь" на латыни), практически полностью уничтожен в результате намеренного поджога. Об этом сообщает The Local.

Ранее сообщалось, что человек мог случайно устроить пожар, разогревая пищу, но позже полиция обнаружила бумажные шарики и легковоспламеняющуюся жидкость на горе, которая предположительно использовалась для поджога.

Лес, состоящий из 20 000 деревьев, был посажен учениками лесного хозяйства в честь Бенито Муссолини в 1939 году. Он был объявлен национальным памятником и в 2004 году реставрирован.

В ясную погоду буквы DVX можно было увидеть даже в Риме, но теперь из-за пожара осталась только буква D.

Ультраправая организация CasaPound уже начала сбор средств на восстановление леса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.