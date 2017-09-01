В Италии сгорела часть леса, посаженного в честь Муссолини
Лес в Италии, где деревья высажены в форме букв DVX ("Муссолини вождь" на латыни), практически полностью уничтожен в результате намеренного поджога. Об этом сообщает The Local.
Ранее сообщалось, что человек мог случайно устроить пожар, разогревая пищу, но позже полиция обнаружила бумажные шарики и легковоспламеняющуюся жидкость на горе, которая предположительно использовалась для поджога.
Лес, состоящий из 20 000 деревьев, был посажен учениками лесного хозяйства в честь Бенито Муссолини в 1939 году. Он был объявлен национальным памятником и в 2004 году реставрирован.
В ясную погоду буквы DVX можно было увидеть даже в Риме, но теперь из-за пожара осталась только буква D.
Ультраправая организация CasaPound уже начала сбор средств на восстановление леса.
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