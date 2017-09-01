США призывают Иран отменить смертный приговор духовному лидеру

Мохаммада Али Тахери обвинили в создании религиозного культа и "распространении коррупции на Земле"

США выразили глубокую обеспокоенность по поводу смертного приговора в Иране духовному лидеру Мохаммаду Али Тахери. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Белого дома.

Вашингтон призвал Тегеран отменить это решение.

В заявлении Госдепартамента говорится, что обвинения в создании религиозного культа и "распространении коррупции на Земле" нарушают обязательства Тегерана по "уважению и обеспечению его свободы выражения, религии и верования".

В Госдепе США считают, что смертная казнь может применяться "только за самые серьезные преступления".

"Мы призываем власти Ирана принять необходимые шаги для отмены смертной казни", - говорится в заявлении.

Как уточняет издание, в августе суд в Иране приговорил Тахери к смертной казни вторично. Это произошло через 2 года после того, как апелляционный суд отменил предыдущее решение о смертной казни.

Вчера власти КНДР заочно приговорили к смертной казни четырех южнокорейских журналистов.

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