США призывают Иран отменить смертный приговор духовному лидеру
США выразили глубокую обеспокоенность по поводу смертного приговора в Иране духовному лидеру Мохаммаду Али Тахери. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Белого дома.
Вашингтон призвал Тегеран отменить это решение.
В заявлении Госдепартамента говорится, что обвинения в создании религиозного культа и "распространении коррупции на Земле" нарушают обязательства Тегерана по "уважению и обеспечению его свободы выражения, религии и верования".
В Госдепе США считают, что смертная казнь может применяться "только за самые серьезные преступления".
"Мы призываем власти Ирана принять необходимые шаги для отмены смертной казни", - говорится в заявлении.
Как уточняет издание, в августе суд в Иране приговорил Тахери к смертной казни вторично. Это произошло через 2 года после того, как апелляционный суд отменил предыдущее решение о смертной казни.
Вчера власти КНДР заочно приговорили к смертной казни четырех южнокорейских журналистов.
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