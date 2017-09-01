Меркель и Шульц проведут решающие теледебаты перед выборами

Трансляцию будет смотреть каждый третий избиратель ФРГ, т.е около 20 млн человек

Канцлер Германии Ангела Меркель из партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер Социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц в воскресенье проведут теледебаты, которые могут стать решающими для победы на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает Stuttgarter-Zeitung.



Транслироваться дебаты будут 3 сентября на нескольких немецких телеканалах. В соответствии с данными опросов, трансляцию будет смотреть каждый третий избиратель ФРГ, т.е около 20 млн человек.



Дебаты состоятся в Берлине и длительность их составит 90 минут. Издание отмечает, что давление на Шульца перед телевизионной дуэлью огромное, поскольку это его "последний шанс" предотвратить дальнейшее падение рейтинга популярности. В его партии надеются, что ему удастся убедить голосовать тех граждан, которые еще не определись с выбором, а среди таких, согласно опросам, каждый второй житель Германии.



Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября, в случае победы Христианских демократов Ангела Меркель останется канцлером четвертый срок подряд.



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