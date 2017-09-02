От авиаударов коалиции в Ираке и Сирии погиб 61 гражданский - США

С начала конфликта в 2014 году погибли по меньшей мере 685 гражданских лиц

Международная коалиция под руководством США, которая сражается с боевиками Исламского государства (ИГ), подтвердила гибель 61 человека среди гражданского населения от авиаударов наносимых в Ираке и Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление руководства.

Коалиция в своем заявлении сообщила, что в течение июля она провела расследование 37 сообщений о жертвах среди гражданского населения. Было установлено, что из докладов только 13 заслуживают доверия.



В заявлении говорится, что коалиция расследует еще 455 сообщений о жертвах среди гражданского населения, вызванных артиллерией или ударами с воздуха. В настоящее время признано по меньшей мере 685 смертей среди гражданского населения с момента начала конфликта в августе 2014 года.



Отмечается, что самый смертоносный инцидент, расследуемый в июле, - это авиаудар 14 марта около Мосула (Ирак) в результате которого погибли 27 гражданских лиц в смежной структуре.



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