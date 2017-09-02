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Над российским консульством в Сан-Франциско столб черного дыма

02.09.2017 00:42
Сотрудники консульства что-то сжигают в камине
Над российским консульством в Сан-Франциско столб черного дыма
Фото: twitter.com/thehill

Над зданием российского консульства в Сан-Франциско (США), которое закрыто по требованию американских властей, замечен столб черного дыма. Об этом сообщает The Assotiated Press.

Пресс-секретарь пожарной службы Сан-Франциско Минди Таламадж сообщил, что отдел получил звонок о дыме над консульством и отправил команду на место, но было установлено, что дым поступает из дымохода.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, не смогли войти в здание. Сообщается, что дым вызван сжиганием чего-то в камине.

Корреспондент отмечает, что люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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