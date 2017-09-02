Над российским консульством в Сан-Франциско столб черного дыма

Сотрудники консульства что-то сжигают в камине

Над зданием российского консульства в Сан-Франциско (США), которое закрыто по требованию американских властей, замечен столб черного дыма. Об этом сообщает The Assotiated Press.

Пресс-секретарь пожарной службы Сан-Франциско Минди Таламадж сообщил, что отдел получил звонок о дыме над консульством и отправил команду на место, но было установлено, что дым поступает из дымохода.



Пожарные, прибывшие на место происшествия, не смогли войти в здание. Сообщается, что дым вызван сжиганием чего-то в камине.



Корреспондент отмечает, что люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.

It's 9,000 degrees in #SF today and still black smoke billowing from the #RussianConsulate. Totally normal pic.twitter.com/OvLfahGuPJ - Sam Brock (@SamNBCBayArea) 1 вересня 2017 р.

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