ФБР проведет обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско
Федеральная служба безопасности США проведет 2 сентября обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, которое по требованию американских властей объявило о закрытии, а также в квартирах сотрудников диппредставительства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня, 2 сентября, сообщалось, что над зданием российского консульства в Сан-Франциско замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.
31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.
8 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек.
Во время вчерашнего разговора на эту тему с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров заявил, что Москва отреагирует на закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско и еще двух дипломатических объектов после того, как изучит объявленные американцами меры.
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