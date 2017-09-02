ФБР проведет обыски в российском генконсульстве в Сан-Франциско

Обыск квартир дипломатов и генконсульства назначен на 2 сентября, по данным российского МИДа

Федеральная служба безопасности США проведет 2 сентября обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, которое по требованию американских властей объявило о закрытии, а также в квартирах сотрудников диппредставительства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10-12 часов покинули занимаемые помещения", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 2 сентября, сообщалось, что над зданием российского консульства в Сан-Франциско замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.

