Результаты президентских выборов в Кении аннулированы судом

Новые выборы должны состояться в течении 60 дней

Верховный суд Кении впервые в истории африканских стран аннулировал результаты президентских выборов, которые состоялись в прошлом месяце, сославшись на нарушения, и приказал провести новые в течение 60 дней. Об этом сообщает Би-би-си.



Такое решение приняла коллегия судей - за него проголосовали четверо из шести человек. Главный судья Дэвид Марага сказал, что выборы 8 августа не были "проведены в соответствии с конституцией" и объявил их недействительным.



Ранее кандидат от оппозиции Раиль Одинга заявил о фальсификации результатов выборов, когда предварительные результаты показали уверенную победу действующего главы государства Ухуры Кенияты. Согласно официальным данным, разрыв между Кениата и его оппонентом составил 10%.



Оппозиция уверенна, что результаты выборов изменили вмешательством в компьютерную систему ЦИК. После таких заявлений в Найроби, а также в городе Кисуму вспыхнули акции протеста.



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