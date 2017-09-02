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В Йемене произошел теракт: 7 погибли, 11 ранены

02.09.2017 05:59
Повстанцы-хуситы совершили теракт во время праздничного намаза
В Йемене произошел теракт: 7 погибли, 11 ранены
Фото: EPA

На востоке Йемена в провинции Мариб произошел теракт. В результате инцидента семеро военнослужащих погибли и 11 получили ранения. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на источники среди военных.

Сообщается, что теракт произошел в районе Сарвах в Марибе во время праздничного намаза.

Повстанцы-хуситы считают Сарвах одним из важных звеньев в обороне столицы Саны, которую контролируют с сентября 2014 года. Поэтому держат под своим контролем большую часть прилегающих к этому району территорий.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже третий год. С одной стороны в нем выступают повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного президента Абд Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с марта 2015 года осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.   

Хуситов связывают с Ираном, а йеменский министр иностранных дел обвиняет РФ в поставках им оружия. Хуситы требуют для шиитского меньшинства Йемена равных с суннитами прав и участия в управлении государством. Повстанцам противостоят регулярные силы, поддерживающие легитимного президента, и различные добровольческие отряды местных племен. Кроме того часть территории страны захвачена группировками Аль-Каида и Исламское государство, которые воюют и против хуситов, и против правительственных войск.

8 октября 2016 года в в результате авиаудара по зданию в столице Йемена Сане погибли более 140 человек, а ранения получили 525 человек. Власти Саудовской Аравии в частном порядке якобы признали, что это был один из боевых самолетов в составе возглавляемой Эр-Риядом коалиции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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