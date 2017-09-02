В Йемене произошел теракт: 7 погибли, 11 ранены

Повстанцы-хуситы совершили теракт во время праздничного намаза

На востоке Йемена в провинции Мариб произошел теракт. В результате инцидента семеро военнослужащих погибли и 11 получили ранения. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на источники среди военных.



Сообщается, что теракт произошел в районе Сарвах в Марибе во время праздничного намаза.



Повстанцы-хуситы считают Сарвах одним из важных звеньев в обороне столицы Саны, которую контролируют с сентября 2014 года. Поэтому держат под своим контролем большую часть прилегающих к этому району территорий.