USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Техасе горят контейнеры с химикатами на затопленном заводе

02.09.2017 07:18
Во время урагана Харви завод подтопило. Ранее там произошли два взрыва
В Техасе горят контейнеры с химикатами на затопленном заводе
Фото: twitter.com/247NewsHQ

На пострадавшем от наводнения во время урагана Харви химическом заводе Arkema в округе Кросби (штат Техас) загорелись контейнеры с органическими пероксидами. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на исполнительного директора Ричарда Реннарда.

По его словам, есть еще шесть таких контейнеров, которые также могут вспыхнуть. Пресс-секретарь Arkema Джанет Смит сказала, что компания ожидает, что остальные контейнеры загорятся "в течение нескольких дней". 

Сообщается, что наводнение после урагана Харви затопило резервные генераторы на заводе и нарушили охлаждение, необходимое для того, чтобы органические пероксиды, используемые в таких продуктах, как пластмассы и краски, не разрушались и не воспламенились.

Предварительный анализ данных, полученных с помощью самолета наблюдения агентства в пятницу, не показал высоких уровней токсичных бортовых химикатов. Эксперт по химической безопасности Сэм Мэннан сказал, что высота и цвет пламени с завода предполагают неполное сжигание органических пероксидов.


Читайте также: Взрыв на химическом заводе в США: один погибший, десятки раненых

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 