В Техасе горят контейнеры с химикатами на затопленном заводе
На пострадавшем от наводнения во время урагана Харви химическом заводе Arkema в округе Кросби (штат Техас) загорелись контейнеры с органическими пероксидами. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на исполнительного директора Ричарда Реннарда.
По его словам, есть еще шесть таких контейнеров, которые также могут вспыхнуть. Пресс-секретарь Arkema Джанет Смит сказала, что компания ожидает, что остальные контейнеры загорятся "в течение нескольких дней".
Сообщается, что наводнение после урагана Харви затопило резервные генераторы на заводе и нарушили охлаждение, необходимое для того, чтобы органические пероксиды, используемые в таких продуктах, как пластмассы и краски, не разрушались и не воспламенились.
Предварительный анализ данных, полученных с помощью самолета наблюдения агентства в пятницу, не показал высоких уровней токсичных бортовых химикатов. Эксперт по химической безопасности Сэм Мэннан сказал, что высота и цвет пламени с завода предполагают неполное сжигание органических пероксидов.
BREAKING VIDEO: Large explosion and fire sighted at #Arkema Chemical Plant in Crosby, TX near Houston. pic.twitter.com/vDlrBYcjld- News Center HQ (@247NewsHQ) 1 вересня 2017 р.
Explosion at the #Arkema chemical plant in Crosby #Texas. pic.twitter.com/FaWcT9sP5X- Kevin Rincon (@KevRincon) 1 вересня 2017 р.
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