В Техасе горят контейнеры с химикатами на затопленном заводе

Во время урагана Харви завод подтопило. Ранее там произошли два взрыва

На пострадавшем от наводнения во время урагана Харви химическом заводе Arkema в округе Кросби (штат Техас) загорелись контейнеры с органическими пероксидами. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на исполнительного директора Ричарда Реннарда.



По его словам, есть еще шесть таких контейнеров, которые также могут вспыхнуть. Пресс-секретарь Arkema Джанет Смит сказала, что компания ожидает, что остальные контейнеры загорятся "в течение нескольких дней".



Сообщается, что наводнение после урагана Харви затопило резервные генераторы на заводе и нарушили охлаждение, необходимое для того, чтобы органические пероксиды, используемые в таких продуктах, как пластмассы и краски, не разрушались и не воспламенились.



Предварительный анализ данных, полученных с помощью самолета наблюдения агентства в пятницу, не показал высоких уровней токсичных бортовых химикатов. Эксперт по химической безопасности Сэм Мэннан сказал, что высота и цвет пламени с завода предполагают неполное сжигание органических пероксидов.