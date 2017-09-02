Дипломаты РФ вывозят вещи из генконсульства в Сан-Франциско

Российские дипломаты готовятся покинуть консульство через день после того, как США потребовали от России его закрыть

Чиновники генерального консульства России в Сан-Франциско начали вывозить вещи из здания. Об этом сообщает AP.



Из здания два человека вынесли коробки и погрузили их в машину с тонированными стеклами и дипломатическими номерами.



Незадолго до этого над российским консульством был замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.



31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке.



Как заявили в МИД РФ, 2 сентября Федеральная служба безопасности США проведет обыски в генеральном консульстве в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников диппредставительства.

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