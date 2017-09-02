США и Корея готовы пересмотреть ракетный договор из-за угроз КНДР

Президент США Дональд Трамп также одобрил покупку Южной Кореей американской военной техники

Соединенные Штаты и Южная Корея согласились пересмотреть совместный договор, ограничивающий развитие баллистических ракет Юга. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной такого решения стали ракетные и ядерные испытания Северной Кореи.

По словам Белого дома, президент США Дональд Трамп дал "концептуальное" одобрение на покупку Южной Кореей военной техники США на миллиарды долларов.

Южная Корея хочет повысить ракетный потенциал, чтобы усилить свою оборону против КНДР, которая разрабатывает ракетную и ядерную программы в нарушение международных предупреждений и санкций ООН.

"Оба лидера согласились пересмотреть руководства по ракетным вооружениям до уровня, который необходим Южной Корее", - заявили в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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