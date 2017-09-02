У спецпрокурора США есть письмо Трампа о мотивах увольнения Коми
02.09.2017 11:10
Трамп в письме, написанном перед увольнением Коми, перечислил причины его отстранения от должности, но не обнародовал документ
Дональд Трамп (фото - EPA)
Спецпрокурор США Роберт Мюллер получил черновик официального письма президента Дональда Трампа, в котором указаны настоящие причины увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает AP.
Одна из причин в том, что Коми отказался публично заявить, что против Трампа нет расследования в деле о вмешательстве РФ в выборы в США, но лично подтверждал это президенту.
Письмо было написано перед увольнением Коми, но против его обнародования выступил адвокат Трампа и другие.
Трамп уволил Коми 9 мая. Позже он заявил, что бывший глава ФБР давил на него из-за РФ.
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