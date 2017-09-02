В Венесуэле произошли стычки из-за пропавшего участника протестов

В результате столкновений пострадали 17 человек, среди которых полицейские и журналисты

1 сентября в столице Венесуэлы тысячи людей требовали от властей принять меры для поисков пропавшего месяц назад манифестанта Сантьяго Мальдонадо. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias, передает ТСН.



Во время демонстраций произошли столкновения. Пострадали 17 человек, в частности, семеро полицейских и журналисты.



Задержаны 23 человека.



Группа людей, которые вышли на протест, начала бросать в полицию камни и бутылки. С этого начались беспорядки. Правоохранители стреляли резиновыми пулями, для подкрепления прибыли пожарные.



30 июля 2017 года в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею, которая будет вносить изменения в действующую Конституцию, принятую в 1999 году во время президентства Уго Чавеса. Оппозиция считает выборы нарушением основ демократии. В стране продолжаются протесты.

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