Задержание немцев в Турции: Меркель грозит пересмотром отношений

Меркель считает, что новые задержания граждан Германии требуют решительной реакции и пригрозила пересмотром и без того сложных отношений с Анкарой

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Германия должна решительно реагировать на арест в Турции еще двух немцев. Об этом сообщает Reuters.



Всего по политическим обвинениям в Турции арестованы 12 граждан Германии, в том числе журналист, которого удерживают более 200 дней.



"Учитывая последние события, возможно нужно пересмотреть их (отношения с Турцией - ред.)", - заявила Меркель.



29 июня 2017 года официальный Берлин отклонил запрос турецких властей на публичное выступление Эрдогана перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита Большой двадцатки.