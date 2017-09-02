Задержание немцев в Турции: Меркель грозит пересмотром отношений
Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Германия должна решительно реагировать на арест в Турции еще двух немцев. Об этом сообщает Reuters.
Всего по политическим обвинениям в Турции арестованы 12 граждан Германии, в том числе журналист, которого удерживают более 200 дней.
"Учитывая последние события, возможно нужно пересмотреть их (отношения с Турцией - ред.)", - заявила Меркель.
29 июня 2017 года официальный Берлин отклонил запрос турецких властей на публичное выступление Эрдогана перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита Большой двадцатки.
9 июля 2017 года Гeрмания начала выводить свои войска, которые поддерживали международные операции по борьбе с ИГ, с турецкой военной базы Инджирлик. Причиной вывода контингента стал запрет со стороны турецких властей немецким парламентариям посещать солдат Бундесвера.
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