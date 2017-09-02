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Задержание немцев в Турции: Меркель грозит пересмотром отношений

02.09.2017 12:58
Меркель считает, что новые задержания граждан Германии требуют решительной реакции и пригрозила пересмотром и без того сложных отношений с Анкарой
Задержание немцев в Турции: Меркель грозит пересмотром отношений
Ангела Меркель (фото - EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Германия должна решительно реагировать на арест в Турции еще двух немцев. Об этом сообщает Reuters.

Всего по политическим обвинениям в Турции арестованы 12 граждан Германии, в том числе журналист, которого удерживают более 200 дней. 

"Учитывая последние события, возможно нужно пересмотреть их (отношения с Турцией - ред.)", - заявила Меркель. 

29 июня 2017 года официальный Берлин отклонил запрос турецких властей на публичное выступление Эрдогана перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита Большой двадцатки.

9 июля 2017 года Гeрмания начала выводить свои войска, которые поддерживали международные операции по борьбе с ИГ, с турецкой военной базы Инджирлик. Причиной вывода контингента стал запрет со стороны турецких властей немецким парламентариям посещать солдат Бундесвера. 

Читайте также: Меркель ответила на заявления Эрдогана о "врагах Турции"

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ЛIГАБiзнесIнформ
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