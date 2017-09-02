В Подмосковье на показательных полетах разбился самолет: видео

На земле никто из зрителей не пострадал. Как отметили очевидцы, пилоты пытались увести самолет от толпы людей

В Балашихинском районе Подмосковья во время показательных выступлений упал самолет Ан-2. Об этом сообщают РИА Новости.



Погибли два человека. Предварительно, это управлявшие самолетом Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич.



На земле никто не пострадал. По словам очевидцев, пилоты пытались увести самолет от зрителей.

На видео звучит ненормативная лексика.





Читайте также: Крушение военного самолета в США: число жертв возросло до 16

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.