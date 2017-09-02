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В Подмосковье на показательных полетах разбился самолет: видео

02.09.2017 14:17
На земле никто из зрителей не пострадал. Как отметили очевидцы, пилоты пытались увести самолет от толпы людей
В Подмосковье на показательных полетах разбился самолет: видео
Скриншот

В Балашихинском районе Подмосковья во время показательных выступлений упал самолет Ан-2. Об этом сообщают РИА Новости

Погибли два человека. Предварительно, это управлявшие самолетом Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич. 

На земле никто не пострадал. По словам очевидцев, пилоты пытались увести самолет от зрителей. 

На видео звучит ненормативная лексика.


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