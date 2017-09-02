В Ираке напали на электростанцию: погибли семь человек

Силы безопасности Ирака ликвидировали двух из трех смертников, которые напали на станцию около Багдада

В Ираке произошло нападение на электростанцию. Погибли семеро, сообщает i24News.



Никто пока не взял на себя ответственность за нападение.



Трое смертников напали на сотрудников электростанции в ста километрах от Багдада. Пострадали 12 человек.



Силы безопасности убили двух смертников и эвакуировали работников.

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