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Меркель: Сделка с Ираном может быть примером для отношений с КНДР

02.09.2017 17:01
Канцлер считает, что в отношении КНДР нужны такие же усилия, как в случае с Ираном, часть санкций с которого сняли за отказ от ядерной программы
Меркель: Сделка с Ираном может быть примером для отношений с КНДР
Ангела Меркель (фото - ЕРА)
Ядерная сделка с Ираном является примером, который может помочь в поиске решения конфликтной ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.

Ракетные испытания КНДР привели к затруднительной ситуации, которую, однако, все равно можно решить дипломатическим путем, считает Меркель.

"Мы увидели, что все же после нескольких лет удалось успешно заключить соглашение с Ираном - путем совместных дипломатических усилий. Подобную деятельность мы должны сейчас развивать и в отношении Северной Кореи", - цитирует канцлера информагентство dpa.

Ядерная сделка с Ираном в 2015 году заключалась в отмене части наложенных на страну международных санкций в обмен на значительное ограничение иранской ядерной программы таким образом, чтобы исключить разработку ядерного оружия Тегераном.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что лучший способ остановить эскалацию на Корейском полуострове из-за непрекращающихся ракетных испытаний КНДР - давление на тоталитарный режим Северной Кореи со стороны его главного союзника и соседа Китая.


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