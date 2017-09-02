Сотни боевиков ИГ застряли посреди пустыни в Сирии

Силы антиисламистской коалиции под руководством США заблокировали перемещения конвоя

Конвой из 17 автобусов с около тремя сотнями боевиков Исламского государства и таким же количеством их родственников застрял посреди сирийской пустыни. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на представителей антиисламистской коалиции под руководством США.

Силы коалиции заблокировали перемещения конвоя. "Коалиция не атаковала конвой. В соответствии с законами вооруженного конфликта, коалиция атаковала боевиков ИГ и транспортные средства, включая один танк, военизированные автомобили и транспортные средства, которые пытались организовать движение боевиков ИГ к границе с нашими иракскими партнерами", - говорится в заявлении коалиционных сил.

Конвой был организован правительством президента Башара Асада и группировкой Хезболла, которая поддерживает Асада. В обмен на отказ от претензий на территорию на границе с Ливаном, которая находилась под их контролем, боевики ИГ согласились отправиться на автобусах на границу между Сирией и Ираком.

Коалиция под руководством США и Ирак протестовали. "ИГ является глобальной угрозой, и перемещения террористов из одного места в другое, где кто-то другой должен будет с ними разбираться, не является долговременным решением проблемы", - говорится в заявлении коалиции. В Ираке также считают, что усиление позиций ИГ на сирийско-иракской границе может повредить недавним успехам иракской армии в борьбе с исламистами в Мосуле и Таль-Афаре.

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