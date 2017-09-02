Количество беженцев-мусульман из Мьянмы достигло 60 тысяч
02.09.2017 19:39
В ООН заявляют о гуманитарной катастрофе в западной Мьянме - 38 тысяч мусульман бежали из страны в Бангладеш, еще 20 тысяч скопились на его границе
Участник акции в Индонезии против преследований мусульман-рохинджа в Мьянме (фото - ЕРА)
Количество беженцев-мусульман из Мьянмы достигло почти 60 тысяч человек. Об этом сообщает AFP.
Около 400 человек, большинство из которых являются мусульманами- рохинджа, погибли в результате межрелигиозных столкновений в провинции Ракхайн, по данным офиса командующего армией Мьянмы. ООН заявляет, что 38 тысяч бежали в Бангладеш и еще 20 тысяч скопилось на границе этой южноазиатской страны.
Генсек ООН Антонио Гутерреш предупредил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в западной части Мьянмы и призвал силы безопасности проявлять сдержанность.
Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.
С октября 2016-го десятки тысяч рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш. Власти последнего всячески препятствуют проникновению беженцев на территорию страны и призывают правительство Мьянмы прекратить насилие.
Доклад AI характеризует происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия военных Мьянмы правозащитники назвали "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества". Доступ СМИ и сотрудникам гуманитарных организаций в регион запрещен.
Читайте также: Этнорелигиозные бои в Мьянме: тысячи людей спасаются бегством
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