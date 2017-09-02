В Польше потребовали от России выплаты репараций

Представители правящей в Польше партии Право и справедливость заявили, что россияне должны платить репарации "за то, что они сделали Польше"

Вице-министр юстиции Польши Патрик Який и депутат от правящей партии Право и справедливость Ян Мосиньский на пресс-конференции в Сейме заявили, что необходимо потребовать от России выплаты репараций. Об этом сообщает Радио Польша.

Во время пресс-конференции Мосиньский напомнил, что в 1921 году РСФСР и Польша подписали Рижский договор, который предусматривал выплату Польше 30 миллионов рублей золотом. Мосиньский подчеркнул, что эти деньги никогда не были выплачены. По его мнению, Россия, "будучи наследницей СССР", должна задуматься над деталями Рижского договора.

"Россияне тоже должны понести ответственность за то, что они сделали Польше", - заявил замминистра юстиции Польши Патрик Який.

Отметим, что в Польше продолжается широкая дискуссия по поводу возможного требования репараций от Германии. По словам пресс-секретаря правительства Рафала Бохенека, еще нет официальной позиции по этому вопросу.

Напомним, что 23 августа 1953 года Польская народная республика отказалась от каких-либо требований в отношении Германии. При этом ряд историков и юристов подчеркивает, что этот шаг был продиктован коммунистическими властями, и его правомерность может быть подвергнута сомнению.

1 сентября немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что возможные требования со стороны Варшавы не имели бы под собой оснований. Таковы результаты экспертизы, проведенной по рекомендации вице-спикера германского парламента Йоханнеса Зингхаммера научной службой Бундестага. Авторы анализа ссылаются на "Договор об окончательном регулировании в отношении Германии", известный также как "Договор 2+4", подписанный в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Великобританией и США.

25 августа премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что ее страна имеет право требовать от Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике во время Второй мировой войны и до сих пор не покрыт немецкой стороной.

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