USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

L'Oreal уволила чернокожего трансгендера-модель за расизм

02.09.2017 22:35
Французская косметическая компания прекратила сотрудничество с Мунро Бергдорфом, после того как он заявил, что "все белые люди являются расистами"
L'Oreal уволила чернокожего трансгендера-модель за расизм
Мунро Бегдорф (фото - facebook.com/munroebergdorf)
Французская косметическая компания L’Oréal прекратила сотрудничество с чернокожим трансгендером-моделью Мунро Бегдорфа из-за расистских высказываний в соцсетях в отношении белых. 

"L'Oréal защищает разнообразие. Комментарии Мунро Бергдорфа противоречат нашим ценностям, и поэтому мы решили прекратить наше партнерство с ней", - говорится в Twitter компании.

Бегдорф на своей странице прокомментировал решение компании в Facebook. "Когда я заявил, что "все белые люди являются расистами", я обращался к тому факту, что западное общество в целом - это система, основанная на белом превосходстве - призванная извлечь выгоду, расставить приоритеты и защитить белых людей перед любой другой расой. Бессознательно, белые люди социализированы быть расистами с рождения и далее. Это не что-то генетическое. Никто не рождается расистом", - отметил он.

Как сообщает ВВС, когда Мунро Бергдорф была отобрана в числе моделей для участия в проводимой L'Oreal кампании #allworthit ("все этого достойны"), трансгендера назвали лицом современного этнокультурного многообразия.

Однако вскоре после этого 29-летний модель и диджей из Лондона написал в сети: "Честно, у меня больше нет сил говорить о расистском насилии со стороны белых людей. Да, ВСЕХ белых людей. Поскольку большинство из вас даже не осознает, что все ваше существование, привилегии и успех как расы построен на спинах, крови и гибели цветных людей. Все ваше существование пропитано расизмом".

К настоящему моменту этот комментарий удален.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 